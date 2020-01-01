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Украина планирует передавать в концессию вузы и больницы - Милованов

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Пока речь идет лишь о планах на будущее.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
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Украина планирует передавать в концессию государственные университеты и больницы. Об этом рассказал министр развития экономики Тимофей Милованов, пишет Hromadske.

“По концессии, я отметил, что у нас есть пакеты портов, аэропортов и вокзалов. В будущем, я думаю, возможно говорить и о больницах, и об университетах“, — рассказал министр.

Милованов акцентировал, что передача вузов и больниц в управление инвесторам будет зависеть от стратегических задач.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина передаст в концессию еще один морпорт, 10 вокзалов и 4 аэропорта.

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Теги: концессия, Минэкономики, Милованов
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