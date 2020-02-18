Украина получила миллиарды от экспорта IТ-услуг

За год экспорт IТ-услуг из Украины вырос на 15%. Сейчас он составляет 16% экспорта всех услуг страны.

В 2019 году украинские компании экспортировали за границу IТ-услуг на общую сумму $2,43 млрд. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

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По данным ведомства, за год экспорт IТ-услуг из Украины вырос на 15%. Сейчас он составляет 16% экспорта всех услуг из Украины, который в целом принес $15,23 млрд.

При этом 79,2% экспорта IТ-услуг составили компьютерные услуги – это $1,92 млрд, 16,3% – экспорт информационных услуг – $395,5 млн.

Остальные показатели составил экспорт телекоммуникационных услуг, который принес $110,6 млн в экономику страны.

При этом в 2019 году Украина импортировала IТ-услуг на $495,8 млн.

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