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Украина получила миллиарды от экспорта IТ-услуг

Комментариев: 3
За год экспорт IТ-услуг из Украины вырос на 15%. Сейчас он составляет 16% экспорта всех услуг страны.
IТ-сектор в Украине стабильно растет
IТ-сектор в Украине стабильно растет
Getty Images

В 2019 году украинские компании экспортировали за границу IТ-услуг на общую сумму $2,43 млрд. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

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По данным ведомства, за год экспорт IТ-услуг из Украины вырос на 15%. Сейчас он составляет 16% экспорта всех услуг из Украины, который в целом принес $15,23 млрд.

При этом 79,2% экспорта IТ-услуг составили компьютерные услуги – это $1,92 млрд, 16,3% – экспорт информационных услуг – $395,5 млн.

Остальные показатели составил экспорт телекоммуникационных услуг, который принес $110,6 млн в экономику страны.

При этом в 2019 году Украина импортировала IТ-услуг на $495,8 млн.

Напомним, стало известно, какие рабочие профессии пользуются спросом в Украине.

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Теги: Украина, экспорт, Импорт, услуги, Госстат
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Комментариев (3)
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П    18.02.2020, 14:28
Оценка:  0
П
Пенсии собираетесь платить данными Госстата?)))))))) Сколько налогов получили? ФОПы рулят.
гость  (аноним)  18.02.2020, 14:26
Оценка:  0
гость
13:56, так Россия с 2014-го так конкретно захваченный Донбасс опустила,
просто чтобы "местных девочек" оттуда оптом и вообще по-дешевке брать??????
гость  (аноним)  18.02.2020, 13:56
Оценка:  -1
гость
Эскорт-услуги украинских давно не девочек приносят владельцам гораздо больше прибыли
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