10 лет — 10 тыс: Гончарук анонсировал создание легальных рабочих мест

Правительство будет активно бороться с неофициальным трудоустройством.

Правительство планирует бороться с неофициальным трудоустройством. В 2020 году планируют создать 200 тыс легальных рабочих мест. Об этом в Telegram написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

“Цель нашего правительства на 2020 год – добиться создания 200 тысяч новых легальных рабочих мест. Помимо этого, время поиска работы должно сократиться в среднем с 3,6 до 2 месяцев“, – написал премьер.

За 10 лет в Украине будет создано около 10 тыс новых легальных рабочих мест.

Напомним, ранее сообщалось, что каждый пятый украинец работает неофициально.

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