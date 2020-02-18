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10 лет — 10 тыс: Гончарук анонсировал создание легальных рабочих мест

Комментариев: 6
Правительство будет активно бороться с неофициальным трудоустройством.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
facebook.com

Правительство планирует бороться с неофициальным трудоустройством. В 2020 году планируют создать 200 тыс легальных рабочих мест. Об этом в Telegram написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Цель нашего правительства на 2020 год – добиться создания 200 тысяч новых легальных рабочих мест. Помимо этого, время поиска работы должно сократиться в среднем с 3,6 до 2 месяцев“, – написал премьер.

За 10 лет в Украине будет создано около 10 тыс новых легальных рабочих мест.

Напомним, ранее сообщалось, что каждый пятый украинец работает неофициально.

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Теги: рынок труда, работа, Гончарук
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  18.02.2020, 16:19
Оценка:  0
гость
Какие ещё рабочие места? с такой мордой дауна.
МаксимУм    18.02.2020, 15:55
Оценка:  0
МаксимУм
На 20-й год 200 тысяч, а за 10 лет всего 10? Получается с 21 по 30-й 190 тысяч уволить?
FPN    18.02.2020, 15:29
Оценка:  0
FPN
1. Не верю!
2. Это "гигантское" число рабочих мест!!!!!!
гость  (аноним)  18.02.2020, 15:13
Оценка:  +1
гость
Посольство США в Украине выразило обеспокоенность в связи с последним обострением на Донбассе и призвало Россию соблюдать свои обязательства
гы-гы, посольство России в США призвало правительство США прекратить финансировать национально-террористични угрупповування на территории Украины
Noblesse_obliger    18.02.2020, 15:56
Оценка:  0
Noblesse_obliger
ПНХ ДЛБ срасейский!!!
!  (аноним)  18.02.2020, 15:04
Оценка:  0
!
гы-гы, так начните трудоустраивать своих митингующих..? ШТА эта за зарплаты митингующим в канвертахъ ? чепушило мокрожопое
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