МВФ не будет списывать долг Аргентине
Международный валютный фонд как кредитор последней инстанции не может предложить Аргентине списание задолженности по кредиту. Об этом сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в интервью Bloomberg.
“Наша правовая концепция такова, что мы не можем принимать действия, которые могут предпринять другие без такой большой глобальной ответственности“, – сказала она.
Георгиева заверила, что МВФ продолжает поддерживать правительство Аргентины в его попытках восстановить экономический подъем в стране.
“Если говорить в общем, мы очень лояльны к намерениям этого правительства по стабилизации экономики, возвращению к росту“, – отметила глава фонда.
Техническая миссия МВФ работает в Аргентине до 19 февраля. Долг страны перед фондом составляет $44 млрд.
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Итоги встреч чиновников Аргентины с представителями фонда станут ключевым фактором для более масштабных переговоров с другими кредиторами страны в попытке избежать дефолта по облигациям, отмечают эксперты.
Напомним, Аргентина отказалась платить долги МВФ до выхода из рецессии.
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