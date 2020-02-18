МВФ не будет списывать долг Аргентине

МВФ продолжает поддерживать правительство Альберто Фернандеса в его попытках восстановить экономический подъем в стране.

Кристалина Георгиева объяснила, почему МВФ не пойдет на списание долга Аргентине wikipedia.org

Международный валютный фонд как кредитор последней инстанции не может предложить Аргентине списание задолженности по кредиту. Об этом сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в интервью Bloomberg.

“Наша правовая концепция такова, что мы не можем принимать действия, которые могут предпринять другие без такой большой глобальной ответственности“, – сказала она.

Георгиева заверила, что МВФ продолжает поддерживать правительство Аргентины в его попытках восстановить экономический подъем в стране.

“Если говорить в общем, мы очень лояльны к намерениям этого правительства по стабилизации экономики, возвращению к росту“, – отметила глава фонда.

Техническая миссия МВФ работает в Аргентине до 19 февраля. Долг страны перед фондом составляет $44 млрд.

Читай также: Команда МВФ снова посетит Киев

Итоги встреч чиновников Аргентины с представителями фонда станут ключевым фактором для более масштабных переговоров с другими кредиторами страны в попытке избежать дефолта по облигациям, отмечают эксперты.

Напомним, Аргентина отказалась платить долги МВФ до выхода из рецессии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram