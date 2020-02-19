Курс валют на 19.02.2020: НБУ не стал существенно менять курс
Национальный банк Украины на среду, 19 февраля, укрепил гривну на 0,002 копейки по отношению к доллару, а к евро — на 0,2 копейки. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка во вторник, 18 февраля.
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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США –24,4431 гривны;
– 100 евро – 26,4291 гривен.
Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже упал до 24.4300 грн, в покупке - до 24.4000 грн. Евро в продаже подешевел - до 26.4772, а в покупке - до 26.4447 грн.
В обменниках столицы доллар продают за 24,500 грн. Купить 1 доллар можно за 24,250 грн.
Напомним, Кабмин и Нацбанк обсудили спад в экономике.
Источник: http://finance.bigmir.net/news/105176-Kabmin-i-Nacbank-obsydili-spad-v-ekonomike
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