Курс валют на 19.02.2020: НБУ не стал существенно менять курс

НБУ установил официальные курсы валют.

Национальный банк Украины на среду, 19 февраля, укрепил гривну на 0,002 копейки по отношению к доллару, а к евро — на 0,2 копейки. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка во вторник, 18 февраля.

Читай также: Нацбанк назвал факторы, влияющие на валютный рынок

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США –24,4431 гривны;

– 100 евро – 26,4291 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже упал до 24.4300 грн, в покупке - до 24.4000 грн. Евро в продаже подешевел - до 26.4772, а в покупке - до 26.4447 грн.

В обменниках столицы доллар продают за 24,500 грн. Купить 1 доллар можно за 24,250 грн.

Напомним, Кабмин и Нацбанк обсудили спад в экономике.





Источник:

© Finance.bigmir.net Кабмин и Нацбанк обсудили спад в экономикеИсточник: http://finance.bigmir.net/news/105176-Kabmin-i-Nacbank-obsydili-spad-v-ekonomike © Finance.bigmir.net

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram