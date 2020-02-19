Часть денег Газпрома отправили на ремонт дорог
Часть от трех миллиардов долларов, которые Газпром выплатил Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража, направлена на ремонт дорог в Украине. Об этом сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков в колонке НВ.
“Это стратегическое решение государства, которое позволит дать толчок не только дорожному строительству но всей экономике Украины. Каждая вложенная гривна в инфраструктуру обеспечивает 2,5 гривны прироста ВВП государства “, - подчеркивает глава госпредприятия.
Кубраков также отмечает, что в итоге такие инвестиции положительно повлияют на соцвыплаты
“При условии реализации амбициозных планов Укравтодора будет создано около 12 тысяч рабочих мест. В итоге, именно такого рода инвестиции позволяют впоследствии реально повышать социальные выплаты “, - подчеркивает он.
Напомним, Нафтогаз провел консультации по частичной приватизации.
Источник: http://finance.bigmir.net/business/105162-Naftogaz-provel-konsyltacii-po-chastichnoi-privatizacii
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