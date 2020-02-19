Часть денег Газпрома отправили на ремонт дорог

Средства, направленные на развитие дорожной инфраструктуры Украины, могут также дать толчок всей экономике, считает глава Укравтодора.

Часть от трех миллиардов долларов, которые Газпром выплатил Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража, направлена на ремонт дорог в Украине. Об этом сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков в колонке НВ.

“Это стратегическое решение государства, которое позволит дать толчок не только дорожному строительству но всей экономике Украины. Каждая вложенная гривна в инфраструктуру обеспечивает 2,5 гривны прироста ВВП государства “, - подчеркивает глава госпредприятия.

Кубраков также отмечает, что в итоге такие инвестиции положительно повлияют на соцвыплаты

“При условии реализации амбициозных планов Укравтодора будет создано около 12 тысяч рабочих мест. В итоге, именно такого рода инвестиции позволяют впоследствии реально повышать социальные выплаты “, - подчеркивает он.

Напомним, Нафтогаз провел консультации по частичной приватизации.





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© Finance.bigmir.net Нафтогаз провел консультации по частичной приватизацииИсточник: http://finance.bigmir.net/business/105162-Naftogaz-provel-konsyltacii-po-chastichnoi-privatizacii © Finance.bigmir.net

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