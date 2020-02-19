Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Часть денег Газпрома отправили на ремонт дорог

Комментариев: 0
Средства, направленные на развитие дорожной инфраструктуры Украины, могут также дать толчок всей экономике, считает глава Укравтодора.
"Газпромовские" деньги направили на дороги
"Газпромовские" деньги направили на дороги
facebook.com/pg/Ukravtodor.Gov.Ua

Часть от трех миллиардов долларов, которые Газпром выплатил Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража, направлена на ремонт дорог в Украине. Об этом сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков в колонке НВ.

“Это стратегическое решение государства, которое позволит дать толчок не только дорожному строительству но всей экономике Украины. Каждая вложенная гривна в инфраструктуру обеспечивает 2,5 гривны прироста ВВП государства “, - подчеркивает глава госпредприятия.

Кубраков также отмечает, что в итоге такие инвестиции положительно повлияют на соцвыплаты

“При условии реализации амбициозных планов Укравтодора будет создано около 12 тысяч рабочих мест. В итоге, именно такого рода инвестиции позволяют впоследствии реально повышать социальные выплаты “, - подчеркивает он.

Напомним, Нафтогаз провел консультации по частичной приватизации.

Нафтогаз провел консультации по частичной приватизации

Источник: http://finance.bigmir.net/business/105162-Naftogaz-provel-konsyltacii-po-chastichnoi-privatizacii
© Finance.bigmir.net

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: газ, Газпром, дороги, дорога, Укравтодор, Ремонт дорог, газовые контракты, Стокгольмский арбитраж
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь