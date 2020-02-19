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Назван размер средней зарплаты за 2019 год

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Уровень средней зарплаты в прошлом году составил 9 205,19 гривен. При этом в декабре выплаты увеличились.
В декабре средняя зарплата составила 10 583,10 грн.
В декабре средняя зарплата составила 10 583,10 грн.
пресс-служба НБУ

В Украине в 2019 году показатель средней зарплаты составил 9 205,19 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook.

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Также Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты за декабрь 2019 года, который в соответствии с законодательством учитывается для начисления пенсии - 10 583,10 грн.

Отметим, по данным Госстата, реальная зарплата за прошлый год возросла на 16%, составив 12264 грн, что в 2,9 раза выше уровня минимальной зарплаты (4173 грн).

Напомним, в Украине выросла зарплата у работников опасных для жизни сфер.

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Теги: зарплаты, украинцы, пенсионный фонд, доходы, зарплата
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  19.02.2020, 13:11
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гость
опять выплаты увеличелись-когда это уже прекратиться
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