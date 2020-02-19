Назван размер средней зарплаты за 2019 год

Уровень средней зарплаты в прошлом году составил 9 205,19 гривен. При этом в декабре выплаты увеличились.

В Украине в 2019 году показатель средней зарплаты составил 9 205,19 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook.

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Также Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты за декабрь 2019 года, который в соответствии с законодательством учитывается для начисления пенсии - 10 583,10 грн.

Отметим, по данным Госстата, реальная зарплата за прошлый год возросла на 16%, составив 12264 грн, что в 2,9 раза выше уровня минимальной зарплаты (4173 грн).

Напомним, в Украине выросла зарплата у работников опасных для жизни сфер.

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