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В мире появилась новая криптовалюта, которая привязана к коронавирусу

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Средства от повышения котировок будут направляться в "Красный крест" для борьбы с коронавирусом.
В мире появилась новая криптовалюта
В мире появилась новая криптовалюта
EPA/UPG

В мире появилась новая криптовалюта CoronaCoin, которая связанна с китайским коронавирусом. Всего было выпущено 7,604,953,650 единиц валюты. Число соответствует количеству жителей Земли. Об этом рассказал аналитик портала lblv.com, пишет Минфин.

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Примечательно, что каждые двое суток “сжигается“ столько токенов, сколько людей заразилось коронавирусом. Купить криптовалюту можно лишь на двух площадках - ForkDelta и Saturn.Network.

Кто разработал новую валюту, пока неизвестно. Аналитики говорят, что часть средств из-за повышения котировок валюты будут отправлены в “Красный крест“ для борьбы с коронавирусом.

Напомним, Китай будет обеззараживать деньги из-за коронавируса.

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Теги: коронавирус, криптовалюта, CoronaCoin
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