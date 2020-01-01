Минфин привлек 1,5 млрд грн от продажи ОВГЗ — это наименьшая сумма с начала года
Аукцион провели 18 февраля.
Министерство финансов Украины привлекло 1,529 млрд грн от продажи государственных облигаций внутреннего займа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Читай также: Бюджет-2020: подсчитаны потери из-за курса гривны
Аукцион провели 18 февраля.
От продажи 6-месячных ОВГЗ в бюджет поступит 344 млн грн, 1-летних - 1,152 млрд грн, 3-летних - 32 млн грн.
Средневзвешенная доходность 6-месячных гривневых ОВГЗ составила 9,82%, 1-летних - 9,63%, 3-летних - 10,11%.
Стоит отметить, что вышеуказанная сумма от продаж облигаций 18 февраля оказалась наименьшей в этом году.
Напомним, Кабмин и Нацбанк обсудили спад в экономике.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил