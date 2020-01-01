Минфин привлек 1,5 млрд грн от продажи ОВГЗ — это наименьшая сумма с начала года

Аукцион провели 18 февраля.

Министерство финансов Украины привлекло 1,529 млрд грн от продажи государственных облигаций внутреннего займа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Аукцион провели 18 февраля.

От продажи 6-месячных ОВГЗ в бюджет поступит 344 млн грн, 1-летних - 1,152 млрд грн, 3-летних - 32 млн грн.

Средневзвешенная доходность 6-месячных гривневых ОВГЗ составила 9,82%, 1-летних - 9,63%, 3-летних - 10,11%.

Стоит отметить, что вышеуказанная сумма от продаж облигаций 18 февраля оказалась наименьшей в этом году.

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Напомним, Кабмин и Нацбанк обсудили спад в экономике.



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