Украинским учителям, прошедшим сертификацию, будут доплачивать 20% от оклада
На это в бюджете предусмотрено 10,8 млн грн.
Украинские учителя, которые прошли сертификацию, будут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале.
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Пока речь идет о 705 украинских педагогов.
В бюджете Украины на 2020 год на выплату средств предусмотрено 10,8 млн грн.
Напомним, Кабмин выделил 2,2 миллиарда на зарплаты учителям.
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