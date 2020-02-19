Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинским учителям, прошедшим сертификацию, будут доплачивать 20% от оклада

Комментариев: 1
На это в бюджете предусмотрено 10,8 млн грн.
Украинские учителя, которые прошли сертификацию, будут получать ежемесячную доплату
Украинские учителя, которые прошли сертификацию, будут получать ежемесячную доплату
depositphotos.com

Украинские учителя, которые прошли сертификацию, будут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале.

Читай также: Какие надбавки к зарплате предусмотрены для учителей в 2020 году

Пока речь идет о 705 украинских педагогов.

В бюджете Украины на 2020 год на выплату средств предусмотрено 10,8 млн грн.

Напомним, Кабмин выделил 2,2 миллиарда на зарплаты учителям.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram           

Поделись:
Теги: зарплата учителя, Кабмин, Гончарук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Ходок  (аноним)  19.02.2020, 12:45
Оценка:  0
Ходок
За что доплачивать? Учитель должен хорошо получать за то, что учит детей, а не за то что может учить.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь