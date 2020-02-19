В Украине будут создавать новые рабочие места, чтобы увеличивался рост промышленности — Гончарук
Кабмин будет создавать новые рабочие места, чтобы обеспечить рост промышленности. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале.
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Премьер рассказал, что правительство создает Координационный центр по вопросам промышленности, который будет функционировать под руководством главы Кабмина.
“Цель правительства - усилить сотрудничество между представителями промышленности и органами государственной власти для решения насущных проблем отрасли и избежания кризисных ситуаций в промышленности“, - написал Гончарук.
Премьер также отметил, что в состав Координационного центра вошли представители разных ведомств: Минфина, Мининфраструктуры, Минэнерго, налоговой, таможни и Госстата.
Напомним, в Кабмине назвали причины падения промпроизводства.
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