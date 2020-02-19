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В Украине будут создавать новые рабочие места, чтобы увеличивался рост промышленности — Гончарук

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Цель правительства - усилить сотрудничество между представителями промышленности и органами государственной власти.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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Кабмин будет создавать новые рабочие места, чтобы обеспечить рост промышленности. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале.

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Премьер рассказал, что правительство создает Координационный центр по вопросам промышленности, который будет функционировать под руководством главы Кабмина.

“Цель правительства - усилить сотрудничество между представителями промышленности и органами государственной власти для решения насущных проблем отрасли и избежания кризисных ситуаций в промышленности“, - написал Гончарук.

Премьер также отметил, что в состав Координационного центра вошли представители разных ведомств: Минфина, Мининфраструктуры, Минэнерго, налоговой, таможни и Госстата.

Напомним, в Кабмине назвали причины падения промпроизводства.

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Теги: промышленность, рабочие места, Кабмин, Гончарук
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Комментариев (2)
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Вереснь    19.02.2020, 13:06
Оценка:  0
Вереснь
Очередные бла-бла-блаа))
Кайдаш    19.02.2020, 12:51
Оценка:  +1
Кайдаш
языком трепать -не мешки ворочать...
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