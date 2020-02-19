Реинтеграция Донбасса может добавить 1,5% к росту ВВП Украины

Потенциальная интеграция территорий может повысить номинальный ВВП.

Реинтеграция Донбасса может оказать положительное влияние на экономику страны и добавить 1,5% к росту ВВП. Такого мнения придерживаются эксперты Bank of America, пишет Интерфакс-Украина.

“Потенциальная интеграция территорий может повысить номинальный ВВП на 3-5 п.п. и ускорить рост на 1-1,5 п.п. в период после послевоенного восстановления“, - сказано в документе.

Эксперты считают, что финансовую помощь для восстановления Донбасса могут оказать иностранные доноры.

“Как Донецкая, так и Луганская области составляли более 15,7% ВВП Украины в 2012 году, до войны. Вклад этих регионов, все еще находящихся под украинским контролем, упал примерно до 12,7% в 2017 году. Мы полагаем, что это может указывать на одноразовый рост по отношению к номинальным значениям ВВП, составляющим не менее 3%“, - сказано в отчете.

Напомним, на Донбассе планируют создавать экономический хаб.

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