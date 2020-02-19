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Реинтеграция Донбасса может добавить 1,5% к росту ВВП Украины

Комментариев: 2
Потенциальная интеграция территорий может повысить номинальный ВВП.
Реинтеграция Донбасса может оказать положительное влияние на экономику страны
Реинтеграция Донбасса может оказать положительное влияние на экономику страны
depositphotos.com

Реинтеграция Донбасса может оказать положительное влияние на экономику страны и добавить 1,5% к росту ВВП. Такого мнения придерживаются эксперты Bank of America, пишет Интерфакс-Украина.

“Потенциальная интеграция территорий может повысить номинальный ВВП на 3-5 п.п. и ускорить рост на 1-1,5 п.п. в период после послевоенного восстановления“, - сказано в документе.

Эксперты считают, что финансовую помощь для восстановления Донбасса могут оказать иностранные доноры.

“Как Донецкая, так и Луганская области составляли более 15,7% ВВП Украины в 2012 году, до войны. Вклад этих регионов, все еще находящихся под украинским контролем, упал примерно до 12,7% в 2017 году. Мы полагаем, что это может указывать на одноразовый рост по отношению к номинальным значениям ВВП, составляющим не менее 3%“, - сказано в отчете.

Напомним, на Донбассе планируют создавать экономический хаб.

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Теги: Донбасс, экономика, ВВП
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Комментариев (2)
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Путин-Xyйло    19.02.2020, 14:51
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Будем всей Украиной строить бАмбасу "светлое будущее"? Они все предприятия распилили и вывезли нарасию, остальное сдали на металл туда же.
гость  (аноним)  19.02.2020, 14:19
Оценка:  0
гость
Это полный бред. Обоснуйте. Как это может случиться?
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