Что будет с ценами на автомобильное топливо в Украине: Прогноз экспертов

Цены на бензин в Украине пока стабильны.

В Украине уже почти месяц не наблюдается колебание цена на бензин depositphotos.com

В Украине уже почти месяц не наблюдается колебание цена на бензин, чего не скажешь про автогаз и дизельное топливо. Чего следует ожидать украинским водителям дальше, пишет Сегодня.

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Мнения экспертов неоднозначны. Геннадий Рябцев считает, что стабильность цен сохранится в ближайшем будущем, а вот дизельное топливо может подешеветь на 25-30 коп.

“Но по газу нижний предел стоимости практически достигнут, поэтому его цены в рознице к концу недели стабилизируются“, – отметил эксперт.

Сергей Куюн также убежден, что цена на бензин “прыгать“ не будет. В то же время, эксперт считает, что цены на дизтопливо стремительно падать не будут.

Напомним, в Украине снизились цены на автогаз.

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