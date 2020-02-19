Сколько Украине придется заплатить кредиторам в течение 2021 года

За пять лет Украина должна выплатить кредиторам коло 19 млрд грн.

Украина в течение 2021-2024 годов должна заплатить кредиторам коло 19 млрд грн. Речь идет о ВВП-варрантах, выпущенных Украиной в 2015-м году. Об этом пишет Экономическая правда.

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Стоит отметить, что доходность варрантов привязана к ВВП страны: чем больше рост ВВП, тем больше придется заплатить инвесторам. Однако если ВВП страны находится на уровне ниже 3%, то платить кредиторам не нужно.

“Рост реального ВВП за 2019-й год понятен - 3,2-3,3%. Однако даже после того, как в марте Госстат объявит данные о росте и назовет объем ВВП в гривне, сумма выплаты останется не до конца понятной“, - рассказывает финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Эксперт рассказывает, что в 2021 году Украине придется отдать от 40 до 80 млн долларов.

“В случае стремительного роста экономики после кризиса, а к 2040 году его вряд ли удастся избежать, Минфину придется заплатить миллиарды долларов. Механизм варрантов больше критикуют именно за это“, - рассказывает Демкив.

Выплачивать деньги по варрантами нужно в течение 20 лет, начиная с 2021 года.

В 2021 году Украине придется отдать от 40 до 80 млн долларов. Экономическая правда

Напомним, власти обещают не закрывать “дыры“ бюджета займами.

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