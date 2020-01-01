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Винница — лидер среди регионов по количеству заявок на льготные кредиты для бизнеса

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За две недели работы программы "Доступные кредиты 5-7-9%" было выдано бизнесменам 3,8 млн грн.
Винница — лидер среди регионов по количеству заявок на льготные кредиты для бизнеса
Винница — лидер среди регионов по количеству заявок на льготные кредиты для бизнеса
depositphotos.com

В Украине лидером среди регионов по количеству оформленных льготных кредитов для бизнесменом стала Винницкая область. За две недели работы программы “Доступные кредиты 5-7-9%“ было выдано бизнесменам 3,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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На втором месте по количеству кредитов - Житомирская и Львовская области. Предприниматели получили около 1,5 млн грн. Третье место заняла Харьковская область - 1,1 млн грн.

Стоит отметить, что за первые две недели работы программы от предпринимателей поступило 4020 заявок на общую сумму 2,04 млрд грн. Наибольшее количество заявок зарегистрировано в Киевской области.

За первые две недели работы программы от предпринимателей поступило 4020 заявок
За первые две недели работы программы от предпринимателей поступило 4020 заявок
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Напомним, Кабмин выделил 4 млрд на поддержку аграриев.

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Теги: кредитование бизнеса, льготные кредиты, Минфин
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