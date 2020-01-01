За две недели работы программы "Доступные кредиты 5-7-9%" было выдано бизнесменам 3,8 млн грн.

Винница — лидер среди регионов по количеству заявок на льготные кредиты для бизнеса depositphotos.com

В Украине лидером среди регионов по количеству оформленных льготных кредитов для бизнесменом стала Винницкая область. За две недели работы программы “Доступные кредиты 5-7-9%“ было выдано бизнесменам 3,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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На втором месте по количеству кредитов - Житомирская и Львовская области. Предприниматели получили около 1,5 млн грн. Третье место заняла Харьковская область - 1,1 млн грн.

Стоит отметить, что за первые две недели работы программы от предпринимателей поступило 4020 заявок на общую сумму 2,04 млрд грн. Наибольшее количество заявок зарегистрировано в Киевской области.

За первые две недели работы программы от предпринимателей поступило 4020 заявок facebook.com

Напомним, Кабмин выделил 4 млрд на поддержку аграриев.

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