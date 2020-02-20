Украина обновила рекорд по количеству экспорта агропродукции

В 2019 году аграрная продукция составила 44,6% от всего украинского экспорта.

Больше всего Украина продала зерна и подсолнечного масла depositphotos.com

Украина в 2019 году обновила рекорд по количеству экспорта аграрной продукции. На внешние рынки Украина продала продукции на 22,4 млрд грн. Это на 20% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра “Институт аграрной экономики“.

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Стоит отметить, что в 2019 году аграрная продукция составила 44,6% от всего украинского экспорта.

Больше всего Украина продала зерна (56,7 млн тонн) и подсолнечного масла (6,1 млн тонн).

Также были увеличены продажи молока, сливок, яиц, орехов и консервированных помидоров.

“Решающим для суммарного роста экспорта продукции АПК в прошлом году стало увеличение объемов поставок во все три ключевых региона – Азию, Европейский Союз и Африку“, - сказано в сообщении пресс-службы “Института аграрной экономики“.

Напомним, Украина стала закупать рекордное количество яблок.

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