Курс валют на 20.02.2020: НБУ обвалил гривну

НБУ установил официальные курсы валют.

Национальный банк Украины на четверг, 20 февраля, ослабил гривну на 8 копеек по отношению к доллару, а к евро — на 6 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в среду, 19 февраля.

Читай также: Нацбанк: четверть экономики Украины - в тени

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США –24,5231 гривны;

– 100 евро – 26,4862 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже вырос до 24.4550 грн, в покупке - до 24.4400 грн. Евро в продаже подешевел - до 26.4285, а в покупке - до 26.4147 грн.

В обменниках столицы доллар продают за 24,500 грн. Купить 1 доллар можно за 24,250 грн.

Напомним, Кабмин и Нацбанк обсудили спад в экономике.





Источник:

© Finance.bigmir.net Кабмин и Нацбанк обсудили спад в экономикеИсточник: http://finance.bigmir.net/news/105176-Kabmin-i-Nacbank-obsydili-spad-v-ekonomike © Finance.bigmir.net

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram