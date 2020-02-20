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Курс валют на 20.02.2020: НБУ обвалил гривну

Комментариев: 1
НБУ установил официальные курсы валют.
Курс валют
Курс валют
пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на четверг, 20 февраля, ослабил гривну на 8 копеек по отношению к доллару, а к евро — на 6 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в среду, 19 февраля.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США –24,5231 гривны;

– 100 евро – 26,4862 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже вырос до 24.4550 грн, в покупке - до 24.4400 грн. Евро в продаже подешевел - до 26.4285, а в покупке - до 26.4147 грн.

В обменниках столицы доллар продают за 24,500 грн. Купить 1 доллар можно за 24,250 грн.

Напомним, Кабмин и Нацбанк обсудили спад в экономике.

Кабмин и Нацбанк обсудили спад в экономике

Источник: http://finance.bigmir.net/news/105176-Kabmin-i-Nacbank-obsydili-spad-v-ekonomike
© Finance.bigmir.net

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Теги: курс валют, актуальний курс валют
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
МаксимУм    19.02.2020, 17:45
Оценка:  0
МаксимУм
А может обсосал? Аж на 8 копеек...
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