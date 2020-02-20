Цена на золото достигла максимума за семь лет
Цена на золото на нью-йоркской бирже Comex поднялась выше 1600 долларов за тройскую унцию.
Мировые цены на золото в среду, 19 февраля, выросли до максимальной отметки с начала 2013 года, свидетельствуют данные торгов.
Так, в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex апрельские фьючерсы на золото дорожали на 0,4% и достигли 1610,5 долларов за тройскую унцию.
В предыдущий раз цена золота поднималась выше 1600 долларов в марте 2013 года.
Контракты на серебро с поставкой в марте также демонстрировали рост и достигли 18,26 долларов за унцию.
Драгоценные металлы дорожают на опасениях инвесторов, что распространение китайского норонавируса окажет негативное влияние на мировую экономику.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Напомним, золото рекордно подорожало на новостях из Китая.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил