Цена на золото достигла максимума за семь лет

Цена на золото на нью-йоркской бирже Comex поднялась выше 1600 долларов за тройскую унцию.

Цена на золото поднялась до рекордного уровня facebook.com

Мировые цены на золото в среду, 19 февраля, выросли до максимальной отметки с начала 2013 года, свидетельствуют данные торгов.



Так, в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex апрельские фьючерсы на золото дорожали на 0,4% и достигли 1610,5 долларов за тройскую унцию.



В предыдущий раз цена золота поднималась выше 1600 долларов в марте 2013 года.



Контракты на серебро с поставкой в марте также демонстрировали рост и достигли 18,26 долларов за унцию.

