Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Цена на золото достигла максимума за семь лет

Комментариев: 0
Цена на золото на нью-йоркской бирже Comex поднялась выше 1600 долларов за тройскую унцию.
Цена на золото поднялась до рекордного уровня
Цена на золото поднялась до рекордного уровня
facebook.com
Мировые цены на золото в среду, 19 февраля, выросли до максимальной отметки с начала 2013 года, свидетельствуют данные торгов.
 
Так, в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex апрельские фьючерсы на золото дорожали на 0,4% и достигли 1610,5 долларов за тройскую унцию.
 
В предыдущий раз цена золота поднималась выше 1600 долларов в марте 2013 года.
 
Контракты на серебро с поставкой в марте также демонстрировали рост и достигли 18,26 долларов за унцию.
 
Драгоценные металлы дорожают на опасениях инвесторов, что распространение китайского норонавируса окажет негативное влияние на мировую экономику.

Напомним, золото рекордно подорожало на новостях из Китая.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: рекорд, золото, цена
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь