Мадуро объявил чрезвычайную ситуацию в энергетике

Венесуэльский лидер подписал указ о реформе в нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций США.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об энергетической чрезвычайной ситуации и создании президентской комиссии по реструктуризации нефтяной промышленности страны, сообщают зарубежные СМИ. Читай также: Ровенская АЭС подключила первый энергоблок Отмечается, что режим чрезвычайной ситуации введен с целью принятия срочных мер для обеспечения энергетической безопасности Венесуэлы.

Напомним, в Кабмине назвали причины падения промпроизводства.

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