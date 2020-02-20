Мадуро объявил чрезвычайную ситуацию в энергетике
Венесуэльский лидер подписал указ о реформе в нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций США.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об энергетической чрезвычайной ситуации и создании президентской комиссии по реструктуризации нефтяной промышленности страны, сообщают зарубежные СМИ.
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Отмечается, что режим чрезвычайной ситуации введен с целью принятия срочных мер для обеспечения энергетической безопасности Венесуэлы.
Напомним, в Кабмине назвали причины падения промпроизводства.
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