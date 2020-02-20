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Мадуро объявил чрезвычайную ситуацию в энергетике

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Венесуэльский лидер подписал указ о реформе в нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций США.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об энергетической чрезвычайной ситуации и создании президентской комиссии по реструктуризации нефтяной промышленности страны, сообщают зарубежные СМИ.

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Отмечается, что режим чрезвычайной ситуации введен с целью принятия срочных мер для обеспечения энергетической безопасности Венесуэлы.

Напомним, в Кабмине назвали причины падения промпроизводства.

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Теги: энергетика, Венесуэла, санкции, чрезвычайное положение
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