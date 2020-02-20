Банки продолжают снижать ставки по депозитам

Больше всего депозиты подешевели в Мотор-банке — на 4% до 11%.

Украинские банки продолжают снижать ставки по гривневым депозитам. За две недели доходность вкладов упала на 0,75-4,5% годовых. Об этом пишет Минфин.

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Больше всего депозиты подешевели в Мотор-банке — на 4% до 11%.

На втором месте оказался Кредитвест Банк, где ставки упали на 2,5% - до 14% годовых.

Существенно снизилась доходность депозитов и в Международном инвестиционном банке — на 2,5-3% до 12,5% - 13% годовых.

В банке Клиринговый Дом ставки снизились на 2% и составляют 15% годовых.

Стоит отметить, что эксперты прогнозируют дальнейшее падение доходности депозитов.

“До июля будет сложно найти банк, который предложит срочные вклады выше 12% в гривне и 1% в долларе“, — прогнозирует заместитель председателя правления Форвард Банка Андрей Прусов.

Напомним, в НБУ рассказали, почему прогнозируют снижение депозитных ставок.

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