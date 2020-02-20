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Банки продолжают снижать ставки по депозитам

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Больше всего депозиты подешевели в Мотор-банке — на 4% до 11%.
Украинские банки продолжают снижать ставки по гривневым депозитам
Украинские банки продолжают снижать ставки по гривневым депозитам
depositphotos.com

Украинские банки продолжают снижать ставки по гривневым депозитам. За две недели доходность вкладов упала на 0,75-4,5% годовых. Об этом пишет Минфин.

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Больше всего депозиты подешевели в Мотор-банке — на 4% до 11%.

На втором месте оказался Кредитвест Банк, где ставки упали на 2,5% - до 14% годовых.

Существенно снизилась доходность депозитов и в Международном инвестиционном банке — на 2,5-3% до 12,5% - 13% годовых.

В банке Клиринговый Дом ставки снизились на 2% и составляют 15% годовых.

Стоит отметить, что эксперты прогнозируют дальнейшее падение доходности депозитов.

“До июля будет сложно найти банк, который предложит срочные вклады выше 12% в гривне и 1% в долларе“, — прогнозирует заместитель председателя правления Форвард Банка Андрей Прусов.

Напомним, в НБУ рассказали, почему прогнозируют снижение депозитных ставок.

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Теги: депозит, ставка по депозитам, банки
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