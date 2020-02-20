МВФ дал три прогноза развития Украины: За 20 лет мы можем стать беднее, чем сегодня
Международный валютный фонд дал три сценария развития экономики Украины. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает Интерфакс-Украина.
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Первый сценарий подразумевает внедрение множества реформ, а также рост ВВП на 6% ежегодно. Таким образом население страны станет богаче на 6% за 20 лет. При таком сценарии Украина догонит Польшу в 2038 году.
Во втором варианте речь идет о частичном реформировании. Рост ВВП должен составлять не менее 4% в год. При таком сценарии Украина станет богаче на 20%.
Третий сценарий — наименее оптимистичный. Он не предполагает реформ, рост ВВП будет находиться на уровне 1,5%. Население за 20 лет обеднеет на 20%.
МВФ утверждает, что нынешний темп развития предполагает либо второй, либо третий сценарий развития событий.
Напомним, Кабмин и Нацбанк обсудили спад в экономике.
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Полная версия правил
2. Рост ВВП должен составлять не менее 4% в год. При таком сценарии Украина станет богаче на 20%.
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