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МВФ дал три прогноза развития Украины: За 20 лет мы можем стать беднее, чем сегодня

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Если Украина перестанет внедрять реформы, население станет беднее на 20%.
Международный валютный фонд дал три сценария развития экономики Украины
Международный валютный фонд дал три сценария развития экономики Украины
depositphotos.com

Международный валютный фонд дал три сценария развития экономики Украины. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает Интерфакс-Украина.

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Первый сценарий подразумевает внедрение множества реформ, а также рост ВВП на 6% ежегодно. Таким образом население страны станет богаче на 6% за 20 лет. При таком сценарии Украина догонит Польшу в 2038 году.

Во втором варианте речь идет о частичном реформировании. Рост ВВП должен составлять не менее 4% в год. При таком сценарии Украина станет богаче на 20%.

Третий сценарий — наименее оптимистичный. Он не предполагает реформ, рост ВВП будет находиться на уровне 1,5%. Население за 20 лет обеднеет на 20%.

МВФ утверждает, что нынешний темп развития предполагает либо второй, либо третий сценарий развития событий.

Напомним, Кабмин и Нацбанк обсудили спад в экономике.

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Теги: развитие экономики, МВФ, реформы в украине
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  20.02.2020, 11:45
Оценка:  +1
гость
1.рост ВВП на 6% ежегодно. Таким образом население страны станет богаче на 6% за 20 лет.

2. Рост ВВП должен составлять не менее 4% в год. При таком сценарии Украина станет богаче на 20%.

Да. Круто. Великие слова - чукча не читатель, чукча писатель.
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