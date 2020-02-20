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ТОП-10 товаров, которые Украина отправила на экспорт в 2019 году

Комментариев: 1
Больше всего Украина продала кукурузы.
Больше всего в 2019 году Украина экспортировала кукурузы
Больше всего в 2019 году Украина экспортировала кукурузы
wikipedia.org

Больше всего в 2019 году Украина экспортировала кукурузы — 32 млн тонн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

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Качка рассказал о 10 товарах, которых больше всего продала Украина за границу.

Продажи кукурузы принесли стране 5,2 млрд долларов. Большинство кукурузы продали в ЕС, Китай и Египет.

Второе место в списке заняло подсолнечное масло — его продажа принесла стране 3,78 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров пшеница - 19,96 млн тонн и 3,65 млрд долларов.

Четвертое место заняли окатыши из руды железной, было продано 15 млн тонн на 1,6 млрд долларов. Пятое место в списке - концентраты железные (18,7 млн тонн и 1,42 млрд долларов). Следующий товар кабель, который удалось реализовать и заработать 1,32 млрд долларов, седьмое место — слябы, выручка от продажи 1,29 млрд долларов.

Восьмое место занял — рапс, было продано 3,1 млн тонн на 1,26 млрд долларов). Девятое место заняла соя - 3,6 млн тонн и 1,16 млрд долларов выручки).

Замыкает список жмых из семян подсолнечника, было продано 4,7 млн тонн, выручка составила 975 млн.

Напомним, Украина стала закупать рекордное количество яблок.

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Теги: экспорт, экспорт украинских товаров, Качка
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Осталось 300 символов
nelci    20.02.2020, 13:28
Оценка:  0
nelci
Сырье и зерновые и все?
Где авто, самолеты, корабли, станки, экскаваторы, и т.д. которые всегда раньше продавали?
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