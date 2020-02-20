Эксперты Международного валютного фонда начали работу в Киеве

Команда фонда прилетела для проведения переговоров.

Эксперты Международного валютного фонда прибыли в Киев и и преступили к работе. Обсуждать представители фонда и украинской власти будут политику экономического роста страны. Об этом сообщает Экономическая правда.

Читай также: МВФ дал три прогноза развития Украины: За 20 лет мы можем стать беднее, чем сегодня

Стоит отметить, что действие предыдущей программы между Украиной и МВФ завершилось 17 февраля. Программа была утверждена еще в конце 2018 года. Тогда Украина должна была получить от организации около 3,9 млрд долларов, однако МВФ перечислил лишь один транш на сумму 1,4 млрд долларов. Два остальных транша перечислены не были в связи со сменой власти в Украине. МВФ принял решение разрабатывать новую программу сотрудничества с Украиной.

Напомним, ранее сообщалось, что команда МВФ снова посетит Киев.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram