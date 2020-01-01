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Социальное жилье станет более доступными для украинцев — министр соцполитики

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Люди, которые нуждаются в социальной защите, будут ее получать.
Юлия Соколовская
Юлия Соколовская
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Социальное жилье станет более доступными для украинцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

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Министр социальной политики Юлия Соколовская утверждает, что люди, которые нуждаются в социальной защите и не имеют доход, позволяющий купить или арендовать жилье, смогут стать на квартирный учет. Со временем они смогут получить квартиру от государства.

Также на социальное жилье могут претендовать внутренние переселенцы.

Министр рассказала, что раньше социальное жилье было получить сложно из-за несоответствия норм действующего законодательства требованиям рынка.

Речь идет о том, что:

- среднемесячный совокупный доход граждан должен быть меньше величины опосредованной стоимости найма жилья в общежитии и прожиточного минимума, поэтому граждане при наличии дохода в размере минимальной заработной платы или минимального размера пенсии не могли быть взятыми на социальный квартирный учет;

- доход граждан был недостаточным для найма (аренды) квартиры или жилого дома через значительное расхождение в стоимости проживания в общежитии и в квартире.

Напомним, эксперты рассказали, что в Киеве будут расти цены на недвижимость.

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Теги: недвижимость, социальное жилье, Соколовская
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