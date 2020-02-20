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Нардепы продолжают рассматривать "земельный" закон: Проанализировали 17% правок

Комментариев: 2
Все рассмотренные сегодня правки нардепы отклонили.
Нардепы продолжают рассматривать закон об открытии рынка земли
Нардепы продолжают рассматривать закон об открытии рынка земли
depositphotos.com

Нардепы продолжают рассматривать закон об открытии рынка земли в Украине. По состоянию на утро 20 февраля депутаты рассмотрели 69 правок к законопроекту. Об этом сообщается на на сайте Верховной Рады.

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Все рассмотренные сегодня правки нардепы отклонили. Всего парламентариям удалось рассмотреть 718 правок к законопроекту — это около 17%. Всего парламентариям предстоит проанализировать 4018 правок. Поддержали пока лишь одну.

Рассмотрение правок продолжиться и завтра, 21 февраля.

Напомним, эксперты рассказали, когда открытие рынка земли начнет положительно влиять на экономику.

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Теги: рынок земли, мораторий на землю, нардепы
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.02.2020, 15:28
Оценка:  0
гость
надо все по быстрячку распродять пока каденция не закончилась
KIBARG    20.02.2020, 15:27
Оценка:  0
KIBARG
Думал, по-быстрому приймут, под шумок с эвакуированными.
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