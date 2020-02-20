Нардепы продолжают рассматривать "земельный" закон: Проанализировали 17% правок

Все рассмотренные сегодня правки нардепы отклонили.

Нардепы продолжают рассматривать закон об открытии рынка земли в Украине. По состоянию на утро 20 февраля депутаты рассмотрели 69 правок к законопроекту. Об этом сообщается на на сайте Верховной Рады.

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Все рассмотренные сегодня правки нардепы отклонили. Всего парламентариям удалось рассмотреть 718 правок к законопроекту — это около 17%. Всего парламентариям предстоит проанализировать 4018 правок. Поддержали пока лишь одну.

Рассмотрение правок продолжиться и завтра, 21 февраля.

Напомним, эксперты рассказали, когда открытие рынка земли начнет положительно влиять на экономику.

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