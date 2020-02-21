Предприятие Ахметова заплатило 10 млн за нанесение вреда экологии

Завод согласился компенсировать ущерб без суда.

Горно-металлургическая группа Метинвест, владельцем которой является Ринат Ахметов, заплатила около 10 млн грн из-за нанесения убытков экологии Украины. Об этом в Facebook сообщил в.и.о. главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

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Указанную сумму уплатил Мариупольский меткомбинат им. Ильича из-за того, что предприятие нарушило природоохранное законодательство. Стоит отметить, что подобное нарушение закона предприятием было замечено впервые.

“В ходе внеплановой проверки ЧАО ММК по поручению премьер-министра было установлено, что предприятие нарушает законодательство в сфере обращения с отходами производства“, - написал Фирсов.

Предприятие согласилось компенсировать убытки и до суда дело не дошло.

Напомним, Ахметов отсудил у государства 200 миллионов.

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