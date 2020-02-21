Курс валют на 21.02.2020: НБУ снова укрепляет нацвалюту

НБУ установил официальные курсы валют.

Национальный банк Украины на пятницу, 21 февраля, укрепил гривну на 5 копеек по отношению к доллару, а к евро — на 6 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в четверг, 20 февраля.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США –24,4777 гривны;

– 100 евро – 26,4249 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже вырос до 24.4950 грн, в покупке - до 24.4750 грн. Евро в продаже подешевел - до 26.4227, а в покупке - до 26.4011 грн.

В обменниках столицы доллар продают за 24,540 грн. Купить 1 доллар можно за 24,300 грн.

Напомним, Кабмин и Нацбанк обсудили спад в экономике.

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