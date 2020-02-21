Как укрепление гривны в 2019 году повлияло на украинский импорт

Укрепление нацвалюты должно было стимулировать импорт, однако резкого роста не произошло.

В 2019 году Украина на продаже товаров заработала около 50 млрд долларов depositphotos.com

В 2019 году Украина на продаже товаров заработала около 50 млрд долларов. Об этом пишет Сегодня.

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В то же время, на приобретения товаров страна потратила большую сумму - 60,8 млрд. Таким образом негативное сальдо внешней торговли составило 10,8 млрд долларов.

Эксперты рассказывают, что существенное укрепление национальной валюты в прошлом году не привело к слишком резкому росту импорта.

“Сальдо изменилось меньше чем на миллиард [долларов]. В теории значительное укрепление национальной валюты, которое мы наблюдали в 2019 году, должно было стимулировать импорт, потому что товары становились дешевле, и немножко тормозить экспорт, поскольку продавать за границу было менее выгодно. Но если смотреть ситуацию в динамике, мы не видим резкого роста импорта вследствие укрепления гривны. Мы закончили год примерно с такими результатами, как и начинали. В конце года даже произошло некоторое торможение роста импорта. Динамика в 2019 году была даже спокойнее, чем в 2018-м. Что касается экспорта, во второй половине года тоже не видно особенной разницы сравнительно с первой половиной. Плюс нужно смотреть на международную ситуацию. Например, в конце года была довольно сложной ситуация с металлом на мировых рынках, что затормозило всю торговлю, не только в Украине. Поэтому я бы не сказала, что мы увидели в 2019 году существенное влияние укрепления гривны как на экспорт, так и на импорт“, – объяснила сайту “Сегодня“ директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан.

Напомним, Украина обновила рекорд по количеству экспорта агропродукции.

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