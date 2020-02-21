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Укроборонпром продает три самолета АН-26

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Самолеты АН-26 выставили на продажу для музея или под ресторан. Аукцион стартует с 10 марта.
АН-26 1982 года выпуска
АН-26 1982 года выпуска
prozorro.sale

Холдинговая компания Артем, которая входит в концерн Укроборонпром, выставила на продажу три самолета АН-26. Об этом сообщается на странице государственного концерна Укроборонпром в Facebook.

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Первый из них - самолет 1977 выпуска с заводским номером 4707, который завод Артем не использует более 10 лет.

“Чтобы снова подняться в небо, это воздушное судно нуждается в капитальном ремонте. Но уже сейчас, без значительных инвестиций, этот АН-26 может стать уникальным выставочным объектом в частном музее, школе авиации или развлекательном комплексе. Или еще креативнее - корпус самолета можно превратить в эксклюзивный ресторан для уютных ужинов! Все, чего пожелает ваша фантазия“ - рассказали в компании.

Стартовая цена первого лота 776,94 тыс. грн.

Также компания хочет продать самолет 1982 года выпуска (заводской номер 127-06) и самолет 1986 года выпуска (заводской номер - 144-03). Стартовые цены - 5,95 млн грн и 3,98 млн грн соответственно.

Заявления принимаются до 9 марта. Аукционы пройдут 10 марта.

Напомним, в Укроборонпроме назначили главного по экспорту оружия.

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Теги: самолет, Укроборонпром, самолеты, продажа
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