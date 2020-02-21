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В Украине 83% пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума

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Большинство пенсионеров получают пенсию до четырех тысяч гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума.
Лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения
Лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения
depositphotos.com

В Украине 82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тыс грн, что ниже фактического прожиточного минимума, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

“82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тыс грн, а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой которая требует решения“, - цитирует замминистра соцполитики Наталью Ненюченко пресс-служба ведомства.

По ее словам, при наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться.

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Она подчеркнула, что ненадлежащее государственное регулирование инклюзивной среды и доступных услуг не позволяет пожилым людям интегрироваться в социум, вести полноценную жизнь.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали о размерах пенсий для разных категорий населения.

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Теги: деньги, пенсионер, пенсия, социальные выплаты, прожиточный минимум
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.02.2020, 12:30
Оценка:  0
гость
Некоторые получют 1800 грн !!!
гость  (аноним)  21.02.2020, 12:20
Оценка:  +1
гость
До четырех?! Хватит врать!!!.До 2500!
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