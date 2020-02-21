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Импорт авто в Украину за год вырос в 2,4 раза

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В прошлом году импорт легковых автомобилей стоил Украине 3,6 млрд. долларов. На эту сумму было ввезено около 544 тыс. машин.
Крупнейшим поставщиком новых легковых автомобилей в 2019 году стала Япония
Крупнейшим поставщиком новых легковых автомобилей в 2019 году стала Япония
Getty Images

В 2019 году в Украину было ввезено 544 тысяч легковых автомобилей, что в 2,4 раза больше чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации автопроизводителей Украины.

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Так, импорт легковых автомобилей стоил Украине 3,6 млрд. долларов. На эту сумму за год в страну в режиме импорта было ввезено около 544 тыс. машин, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году.

Отмечается, что закупки новых легковых авто выросли на 28% до 95,6 тыс. единиц, а импорт подержанных авто увеличился в 2,9 раза по сравнению с 2018 годом и составил 448,4 тыс. единиц.

Крупнейшим поставщиком новых легковых автомобилей в 2019 году стала Япония, в Украину было ввезено 19,4 тыс. новых автомобилей на сумму 469,3 млн. долларов.

Крупнейшим импортером подержанных авто по итогам 2019 года стала Германия, из которой украинцы импортировали 118,6 тыс. единиц подержанных машин на сумму более 535,9 миллионов долларов.

Напомним, стало известно, как купить машину в США и не попасть на мошенников.

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Теги: автомобили, Импорт, автомобиль, продажа автомобилей
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