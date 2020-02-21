НБУ может снизить учетную ставку до 7% не в конце года, а в середине

Ранее Нацбанк планировал снижать ставку до указанного уровня в конце текущего года.

В середине 2020 года НБУ может снизить учетную ставку до 7% Пресс-служба НБУ

В середине 2020 года НБУ может снизить учетную ставку до 7%. Ранее прогнозировали такое снижение лишь к концу текущего года. Об этом заявил министр развития экономики Тимофей Милованов во время заседания парламентского комитета по вопросам экономического развития, пишет Униан.

“Есть прогноз Национального банка, что будет достигнут уровень (учетной ставки — ред.) 7% к концу года. Мы считаем, что реально при нынешней макроэкономической ситуации достичь этой ставки в середине года“, — рассказал Милованов.

В то же время, Милованов подчеркнул, что если все-таки НБУ решит снизить учетную ставку до 7%, то в Украине, возможно, начнется развитие рынка капитала.

Напомним, Нацбанк опубликовал новый макропрогноз.

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