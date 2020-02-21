Премьер-министр выступает с отчетом о достижениях Кабмина: Трансляция

Кабмин работает с 1 сентября 2019 года.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступает с отчетом, в котором рассказывает о деятельности Кабмина в 2019 году. Об этом сообщается на странице премьера в Facebook.

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Премьер рассказал, что Кабмин работает с 1 сентября 2019 года. За это время правительству удалось начать проведение аудита государства.

В частности, было проведена оценка имеющегося населения.

“Так же провели аудит государственных кадастров природных ресурсов. Впервые в истории Украины уже объединены карты кадастров. Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины. Это позволит нам проводить инвентаризацию и анализировать имеющиеся ресурсы“, - пишет премьер в своем канале в Telegram.

Напомним, Кабмин будет повышать уровень зарплат в сельской местности.

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