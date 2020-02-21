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Коррупции на высшем уровне власти в Украине больше нет — Гончарук

Комментариев: 4
Премьер подчеркнул, что работы по борьбе с коррупцией в стране еще много.
В Украине на топ-уровне коррупции не существует
В Украине на топ-уровне коррупции не существует
depositphotos.com

В Украине на топ-уровне коррупции не существует. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончраук.

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Премьер подчеркнул, что работы по борьбе с коррупцией в стране еще много, однако на высшем уровне ее уже нет.

“Работы еще очень много, но на топ-уровне коррупции в правительстве, парламенте и Офисе Президента - нет. Нам удалось вернуть доверие к Украине. Год назад Украина занимала в гривне вдвое дороже - под 20%, а сейчас - под 9%“, - утверждает Гончарук.

Также премьер акцентировал, что наличие дешевых ресурсов — это возможность вкладывать средства в дороги, инфраструктуру и создание рабочих мест.

“Это одна из наших стратегических задач“, - подчеркнул премьер.

Напомним, в Украине будут создавать новые рабочие места, чтобы увеличивался рост промышленности.

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Теги: коррупция, Гончарук, Борьба с коррупцией
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Комментариев (4)
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Noblesse_obliger    21.02.2020, 12:06
Оценка:  +1
Noblesse_obliger
Это заявил самокатчик,забыв что он не в квартале и не нужно смешить комика!!!
Зелеботы-скот  (аноним)  21.02.2020, 11:53
Оценка:  +2
Зелеботы-скот
Спасибо!
Поржал.
гость  (аноним)  21.02.2020, 11:49
Оценка:  +2
гость
это вранье, для каких овец рассчитано...
гость  (аноним)  21.02.2020, 11:44
Оценка:  +1
гость
о чем он, его что подменили
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