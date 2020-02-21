Коррупции на высшем уровне власти в Украине больше нет — Гончарук
В Украине на топ-уровне коррупции не существует. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончраук.
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Премьер подчеркнул, что работы по борьбе с коррупцией в стране еще много, однако на высшем уровне ее уже нет.
“Работы еще очень много, но на топ-уровне коррупции в правительстве, парламенте и Офисе Президента - нет. Нам удалось вернуть доверие к Украине. Год назад Украина занимала в гривне вдвое дороже - под 20%, а сейчас - под 9%“, - утверждает Гончарук.
Также премьер акцентировал, что наличие дешевых ресурсов — это возможность вкладывать средства в дороги, инфраструктуру и создание рабочих мест.
“Это одна из наших стратегических задач“, - подчеркнул премьер.
Напомним, в Украине будут создавать новые рабочие места, чтобы увеличивался рост промышленности.
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