Нардепы рассмотрели 25% правок к "земельному" закону
Поддержали парламентарии пока лишь одну правку.
Верховная Рада рассмотрела около 25% правок к “земельному“ законопроекту. Об этом сообщается на сайте Рады.
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Вчера, 20 февраля, на вечернем заседании парламентарии завершили рассмотрение 1193 правки в законопроект об открытии рынка земли.
Все рассмотренные правки, за исключением одной, нардепы отклонили.
Напомним, эксперты рассказали, когда открытие рынка земли начнет положительно влиять на экономику.
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