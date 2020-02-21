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Нардепы рассмотрели 25% правок к "земельному" закону

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Поддержали парламентарии пока лишь одну правку.
Верховная Рада рассмотрела около 25% правок к "земельному" законопроекту
Верховная Рада рассмотрела около 25% правок к "земельному" законопроекту
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Верховная Рада рассмотрела около 25% правок к “земельному“ законопроекту. Об этом сообщается на сайте Рады.

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Вчера, 20 февраля, на вечернем заседании парламентарии завершили рассмотрение 1193 правки в законопроект об открытии рынка земли.

Все рассмотренные правки, за исключением одной, нардепы отклонили.

Напомним, эксперты рассказали, когда открытие рынка земли начнет положительно влиять на экономику.

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Теги: рынок земли, открытие рынка земли, нардепы
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