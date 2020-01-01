Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин в ближайшее время представит новый макропрогноз — Гончарук

Комментариев: 0
Макропрогнозом занимается Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
facebook.com

Украина в ближайшие несколько недель представит обновленный макропрогноз. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, пишет Укринформ.

Читай также: Топ-100 достижений: Кабмин рассказал о своей работе

Макропрогнозом занимается Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

“Когда делался прошлый макропрогноз, опубликованный 10 октября, у нас не было информации, будет ли контракт на транзит газа. А это существенным образом влияет на макроэкономическую ситуацию, потому что влияет на цену энергоресурса в 3-4 раза. Макропрогноз - это всегда предвидение“, - говорит Гончарук.

Премьер пообещал, что обновленный макропрогноз представят в ближайшее время.

“В ближайшие несколько недель мы выйдем с новым макропрогнозом. И весной нам снова надо будет вернуться к нему, учитывая государственный бюджет“, - добавил Гончарук.

Напомним, стало известно, как укрепление гривны в 2019 году повлияло на украинский импорт.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: макропрогноз, экономика, Гончарук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь