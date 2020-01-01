Кабмин в ближайшее время представит новый макропрогноз — Гончарук

Макропрогнозом занимается Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Украина в ближайшие несколько недель представит обновленный макропрогноз. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, пишет Укринформ.

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Макропрогнозом занимается Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

“Когда делался прошлый макропрогноз, опубликованный 10 октября, у нас не было информации, будет ли контракт на транзит газа. А это существенным образом влияет на макроэкономическую ситуацию, потому что влияет на цену энергоресурса в 3-4 раза. Макропрогноз - это всегда предвидение“, - говорит Гончарук.

Премьер пообещал, что обновленный макропрогноз представят в ближайшее время.

“В ближайшие несколько недель мы выйдем с новым макропрогнозом. И весной нам снова надо будет вернуться к нему, учитывая государственный бюджет“, - добавил Гончарук.

Напомним, стало известно, как укрепление гривны в 2019 году повлияло на украинский импорт.

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