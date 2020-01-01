Чаще за новым жильем обращаются жители столицы, Харькова и Днепра.

Ипотечный офис Укргазбанка уже выдал украинцам почти 500 сертификатов на сумму 272, 7 млн грн

От момента запуска ипотечного офиса Укргазбанка украинцы получили уже почти 500 сертификатов на сумму 272, 2 млн грн. Чаще за новым жильем обращаются жители столицы (40%), Харькова и Днепра.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Купить жилье в кредит через ипотечный офис Укргазбанка можно под 15,5% годовых в гривне при чем без комиссий за оформление. Получить ипотечный кредит можно на срок до 20 лет. Минимальный собственный взнос составит 20% от стоимости жилья.

Узнать о возможной сумме ипотечного кредита в государственном Укргазбанке можно без лишних визитов в Банк, заполнив заявку на сайте, а дальше - получить свой ипотечный сертификат.

Также на сайте банка можно воспользоваться кредитным калькулятором, который поможет рассчитать сумму ежемесячного платежа по кредиту.

Напомним, недавно Укргазбанк увеличил максимальную сумму ипотечного кредита до 5 млн грн.

Іпотечний офіс Укргазбанку вже видав українцям майже 500 сертифікатів на суму 272,7 млн грн

Від запуску іпотечного офісу Укргазбанку українці отримали вже майже 500 сертифікатів на суму 272, 2 млн грн. Найчастіше за новим житлом звертаються мешканці столиці (40%), Харкова та Дніпра.

Про це повідомили у прес-службі банку.

Придбати житло в кредит через іпотечний офіс Укргазбанку можна під 15,5% річних у гривні при чому без жодних комісій за оформлення. Отримати іпотечний кредит можна на строк до 20 років. Мінімальний власний внесок становитиме 20% від вартості житла.

Дізнатися про можливу суму іпотечного кредиту в державному Укргазбанку можна без зайвих візитів до банку, заповнивши заявку на сайті, а далі – отримати свій іпотечний сертифікат.

Також на сайті банку також можна скористатися кредитним калькулятором, який допоможе розрахувати суму щомісячного платежу за кредитом.

Нагадаємо, нещодавно Укргазбанк збільшив максимальну суму іпотечного кредиту до 5 млн грн.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине.