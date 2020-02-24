Курс валют на 24.02.2020: НБУ перед выходными немного ослабил доллар

НБУ установил официальные курсы валют.

Национальный банк Украины на понедельник, 24 февраля, укрепил гривну на 0,2 копейки по отношению к доллару, а к евро — на 0,1 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в пятницу, 21 февраля.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США –24,453 гривны;

– 100 евро – 26,4129 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже опустился до 24.4650 грн, в покупке - до 24.4450 грн. Евро в продаже подорожал - до 26.4588, а в покупке - до 26.4397 грн.

В обменниках столицы доллар продают за 24,500 грн. Купить 1 доллар можно за 24,270 грн.

Напомним, Кабмин и Нацбанк обсудили спад в экономике.

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