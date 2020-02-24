Один из крупнейших банков США выплатит $3 млрд штрафа

Сделка достигнута между банком Wells Fargo и Минюстом и Комиссией по ценным бумагам и рынкам.

Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере 3 млрд долларов за урегулирование претензий властей, говорится в пресс-релизе кредитной организации от 21 февраля. Читай также: Украинские военные пожаловались на банки за начисление процентов по кредитам Wells Fargo заключил сделку с Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и рынкам, по условиям которой обязуется выплатить 3 млрд долларов.

В свою очередь, Минюст не станет выдвигать уголовные обвинения за нарушения, совершенные банком в период с 2002 по 2016 годы.