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Один из крупнейших банков США выплатит $3 млрд штрафа

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Сделка достигнута между банком Wells Fargo и Минюстом и Комиссией по ценным бумагам и рынкам.
Wells Fargo выплатит 3 млрд долларов штрафа
Wells Fargo выплатит 3 млрд долларов штрафа
wikipedia.org
Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере 3 млрд долларов за урегулирование претензий властей, говорится в пресс-релизе кредитной организации от 21 февраля.

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Wells Fargo заключил сделку с Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и рынкам, по условиям которой обязуется выплатить 3 млрд долларов.

В свою очередь, Минюст не станет выдвигать уголовные обвинения за нарушения, совершенные банком в период с 2002 по 2016 годы.
 
Ранее стало известно, что сотрудники Wells Fargo создали более 3 млн поддельных счетов из-за требования привлекать больше клиентов. За содержание фальшивых счетов зачастую платили действующие клиенты банка.
 

Напомним, Facebook подозревают в неуплате $9 млрд налогов.

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Теги: банки, США, банк, штраф
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