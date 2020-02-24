Коронавирус может вызвать огромный экономический спад - эксперты

Если COVID-19 перейдет в пандемию, он обойдется мировой экономике в 1,1 триллиона долларов потерянного производства.

В результате распространения коронавируса рост мирового ВВП в первом квартале 2020 года замедлится до 1,9%, по сравнению с первым кварталом 2019 года. К таким выводам пришли эксперты OxfordEconomics, пишет The Guardian.

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Для сравнения они привели пример прошлых лет. Так, в минувшем году мировая экономика выросла на 2,6% по сравнению с 2018 годом. Всего же, по оценкам OxfordEconomics, в зависимости от сценария развития событий, “эпидемические” потери мировой экономики могут составлять от 0,4 до 1,1 триллиона долларов.

Главная причина спада – многочисленные заводы в Китае, которые приостановили производство. Многие из них являются поставщиками для зарубежных предприятий.

В то же время, для более точного прогноза влияния коронавируса на мировую экономику, аналитики предлагают подождать еще неделю.

“Cкаждым днем риск затяжного спада производства возрастает. Если к концу следующей недели активность не начнет восстанавливаться, мы пересмотрим наши годовые прогнозы роста”, - заявили эксперты OxfordEconomics.

Напомним, в мире появилась новая криптовалюта, которая привязана к коронавирусу.

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