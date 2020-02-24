МВФ допустил наихудший сценарий из-за коронавируса

Организация призвала к международному сотрудничеству и заверила в готовности предоставлять кредиты.

МВФ рассказал о двух сценариях для мировой экономики из-за коронавируса Getty

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о двух вариантах развития мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса в Китае, говорится на сайте пресс-службы организации 22 февраля.

Читай также: Китайские компании выпустили облигации из-за распространения коронавируса

По ее словам, появление болезни в любом случае скорректирует прогнозы МВФ, которые были опубликованы в январе. Тогда предполагалось, что мировая экономика в 2020 году вырастет на 3,3 процента по сравнению с прошлым годом.

“Но потом коронавирус привел к снижению деловой активности в Китае“, - сказала Георгиева в ходе выступления в Эр-Рияде.

По ее словам, власти КНР многое сделали для того, чтобы смягчить негативные последствия от коронавируса.

При нынешнем базовом сценарии, то есть в случае если распространение болезни прекратится в ближайшее время, китайская экономика вернется к своему нормальному состоянию уже во втором квартале, а значит, влияние на мировую экономику будет минимальным.

Как отметила Георгиева, при таком сценарии глобальный экономический рост составит по итогам года 3,2 процента.

“Но мы рассматриваем и самые худшие сценарии, при которых вирус продолжит распространяться по всему миру, что неизбежно скажется на экономической составляющей“, - заявила глава МВФ.

Она также заявила о необходимости глобального сотрудничества: “Настало время признать наличие рисков для стран с плохо развитой системой здравоохранения“.

Георгиева отметила, что МВФ со своей стороны готов предоставить странам соответствующие кредиты.

Напомним, в мире появилась новая криптовалюта, которая привязана к коронавирусу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram