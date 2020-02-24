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Милованов дал прогноз по росту экономики в 2020 году

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Министр считает, что показатели будут выше, чем в 2019 году.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
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Рост ВВП Украины в 2020 году может составить 3,7%. Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, пишет Униан.

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Министр убежден, что в текущем году экономика Украины будет расти и показатели будут более успешными, чем в прошлом году.

“Национальный банк более оптимистичен, он говорит, что в первом квартале будет 3-3,5%... А по году будет 3,5-3,7%, мы думаем, что 3,7. Мы думаем, что этот год будет лучше 2019-го, и мы восстановимся“, - сказал Милованов.

Напомним, сколько Украине придется заплатить кредиторам в течение 2021 года.

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Теги: ВВП, Милованов, рост экономики
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