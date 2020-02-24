Украинские 1000 грн могут стать лучшей банкнотой года

Купюру номинировали на лучшую банкноту.

Украинская купюра номиналом 1000 гривен попала в список номинантов на лучшую банкноту flickr.com

Украинская купюра номиналом 1000 гривен попала в список номинантов на лучшую банкноту года. Рейтинг составляет International Bank Note Society (IBNS). Об этом сообщает theibns.org.

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В конкурсе участвуют те купюры, которые впервые были выпущены в течение года. Банкноты должны иметь определенную художественную ценность.

В список номинантов попали 20 купюр различных стран мира.

Стоит отметить, что лучшей банкнотой 2018 года стала вертикально ориентированная канадская 10-долларовая банкнота.

Напомним, в ЕС хотят изъять из обращения мелкие монеты.

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