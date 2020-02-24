Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинские 1000 грн могут стать лучшей банкнотой года

Комментариев: 0
Купюру номинировали на лучшую банкноту.
Украинская купюра номиналом 1000 гривен попала в список номинантов на лучшую банкноту
Украинская купюра номиналом 1000 гривен попала в список номинантов на лучшую банкноту
flickr.com

Украинская купюра номиналом 1000 гривен попала в список номинантов на лучшую банкноту года. Рейтинг составляет International Bank Note Society (IBNS). Об этом сообщает theibns.org.

Читай также: НБУ вводит в обращение обновленную купюру

В конкурсе участвуют те купюры, которые впервые были выпущены в течение года. Банкноты должны иметь определенную художественную ценность.

В список номинантов попали 20 купюр различных стран мира.

Стоит отметить, что лучшей банкнотой 2018 года стала вертикально ориентированная канадская 10-долларовая банкнота.

Напомним, в ЕС хотят изъять из обращения мелкие монеты.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: 1000 грн, новая банкнота
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь