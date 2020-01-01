Средняя зарплата в Киеве в 1,5 раза выше всеукраинской

Люди в Киеве получают около 15 800 грн.

Средняя зарплата в Киеве в 2019 году составила 15 800 грн depositphotos.com

Средняя зарплата в Киеве в 2019 году составила 15 800 грн. Это в 1,5 раз выше, чем среднестатистическая зарплата по Украине. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Стоит отметить, что по сравнению с 2018 годом средняя зарплата в столице выросла на 16,5%. Уровень безработицы в столице сократился на 5,7% .

Директор Департамента экономики и инвестиций Натальи Мельник считает, что такой тенденции способствовала реализация Программы экономического и социального роста.

Напомним, в Украине сократилось количество украинцев, работающих неофициально.

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