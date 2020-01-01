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В Украине выпустили свою криптовалюту

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Криптовалюта привязана к гривне.
Украина выпустила свою криптовалюту
Украина выпустила свою криптовалюту
depositphotos.com

В Украине выпустили криптовалюту, которая привязана к гривне. Запуск валюты провела криптовалютная биржа Kuna. Стейблкоин UAX привязан к гривне в соотношении 1:1. Об этом пишет ForkLog.

Валюту создали на блокчейне Ethereum. Первая эмиссия составляет 1 000 000 токенов UAX.

“Для поддержания стабильности и обеспеченности токена UAX мы применяем метод, позволяющий поддерживать единое резервное соотношение между токеном криптовалюты UAX и связанным с ним активом в фиатной валюте. Этот метод получил свое название Proof-of-Reserve или “доказательство резерва“, - рассказывают разработчики.

Пока валюту тестируют пользователи из ограниченного круга Kuna.io.

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Теги: криптовалюта, Kuna, украинская криптовалюта
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