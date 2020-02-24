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В Индонезии с помощью браков будут бороться с бедностью

Комментариев: 2
Министр образования и культуры страны Мухаджир Эффенди предлагает богатым людям жениться на бедных.
В Индонезии придумали, как бороться с бедностью
В Индонезии придумали, как бороться с бедностью
depositphotos.com

В Индонезии придумали, как бороться с бедностью. Министр образования и культуры страны Мухаджир Эффенди предлагает богатым людям жениться на бедных. Неравенство таким образом будет побеждено. Об этом пишет издание The Jakarta Post.

Следует отметить, что в Индонезии живут, в основном, мусульмане. Из-за этого люди, как правило, выбирают пару из того же социального прошарка, к которому принадлежат сами.

“Что будет, если бедные будут искать других бедных? Будет больше бедных. А это проблема для Индонезии“, – считает министр образования и культуры Индонезии.

Министр также предлагает внедрить в стране закон, который будет поддерживать межклассовые браки. Также чиновник заявил о готовности помогать людям искать работу.

Напомним, Кабмин одобрил закон о борьбе с бедностью.

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Теги: межклассовые браки, Индонезия, борьба с бедностью
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  24.02.2020, 14:50
Оценка:  0
гость
А у них есть разводы?
Если да, то количество разводов, сразу после заключения брака, вырастет до астрономических чисел!
Или количество бытовых, внезапных отравлений, Заказных убийств и т.д.
гость  (аноним)  24.02.2020, 14:46
Оценка:  0
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы!!!
ИНДОНЕЗИЙЦЫ, В 1917, КУЧКА ДОЛБО.Е.БОВ, В ОДНОЙ БОЛОТНОЙ СТРАНЕ, ОБЕЩАЛА ПОБЕДИТЬ БЕДНОСТЬ, КОММУНИЗМ ОБЕЩАЛА.
ЧТО ИЗ ВСЕГО ЭТОГО ВЫШЛО - ПОЧИТАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ
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