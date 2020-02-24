В Индонезии с помощью браков будут бороться с бедностью

Министр образования и культуры страны Мухаджир Эффенди предлагает богатым людям жениться на бедных.

В Индонезии придумали, как бороться с бедностью depositphotos.com

В Индонезии придумали, как бороться с бедностью. Министр образования и культуры страны Мухаджир Эффенди предлагает богатым людям жениться на бедных. Неравенство таким образом будет побеждено. Об этом пишет издание The Jakarta Post.

Следует отметить, что в Индонезии живут, в основном, мусульмане. Из-за этого люди, как правило, выбирают пару из того же социального прошарка, к которому принадлежат сами.

“Что будет, если бедные будут искать других бедных? Будет больше бедных. А это проблема для Индонезии“, – считает министр образования и культуры Индонезии.

Министр также предлагает внедрить в стране закон, который будет поддерживать межклассовые браки. Также чиновник заявил о готовности помогать людям искать работу.

Напомним, Кабмин одобрил закон о борьбе с бедностью.

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