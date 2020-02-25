Украина вчетверо нарастила экспорт зерна за 10 лет

За год Украина экспортировала 56,7 миллионов тонн зерновых почти на 10 миллиардов долларов.

Украина за 10 лет нарастила объемы экспорта зерновых культур в четыре раза - до 56,7 млн тонн. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщил заместитель директора Национального научного центра Институт аграрной экономики Николай Пугачев, сообщает пресс-служба ИАЭ. Читай также: Как укрепление гривны в 2019 году повлияло на украинский импорт

Так, прошлогодний показатель вчетверо выше уровня 2010 года и на 36% больше, чем в 2018 году.

Отмечается, что общий рост экспорта зерна привел к самой высокой его стоимости в истории Украины - 9,6 млрд долл.

Также был установлен новый рекорд по объемам зарубежных поставок кукурузы - 32,3 млн тонн. Он на 51% превысил показатель 2018 года и почти в 8 раз - результаты 2010 года.

Объемы экспорта пшеницы тоже стали самыми высокими за время независимости - 20 млн тонн. Это на 22% больше, чем в 2018 году, и в четыре раза превышает показатель 2010 года.

Крупнейшими покупателями украинского зерна в 2019 году, как и ранее, были страны Азии, Африки и Европы. Характерной чертой 2019 году стало существенное обновление топ-10 импортеров украинского зерна: в этом списке появились Турция, Бангладеш и Израиль. Лидирующую позицию в рейтинге крупнейших импортеров зерновых с 2011 года традиционно удерживает Египет. В прошлом году он закупил украинского зерна на 97% больше, чем 2018 - на 1,311 млрд долл (13,6% от всего экспорта). Читай также: ТОП-10 товаров, которые Украина отправила на экспорт в 2019 году Китай, который в 2018 году занимал лишь четвертое место вышел на второе место в рейтинге. Он увеличил объемы закупок зерна почти на 56%: с 552 млн долл. в 2018 году до 859 млн долл. по результатам 2019 года, имея долю в 8,9%.

Испания заняла в прошлом году третье место, закупив в Украине зерна на 765 млн долл. (7,9%). Это на 19% превысило объемы сделанных ею в 2018 году закупок в 643 млн долл.

Турция - абсолютный новичок первой десятки рейтинга - импортировала в прошлом году украинского зерна на 718 млн долл., что обеспечило ей долю в 7,5% в общем экспорта. Для сравнения: в 2018 году Украина экспортировала в Турцию зерновых на 184 млн долл.

В топ-10 также попали Бангладеш, который закупил в Украине зерна на сумму в 421 млн долл (4,4%) и Израиль, объемы закупок которого составили 317 млн долл (3,3%).

В списке основных покупателей украинского зерна остались Нидерланды (624 млн долл.), Индонезия (538 млн долл.), Тунис (293 млн долл.) и Италия (283 млн долл.).

Так, совокупно эти 10 государств сформировали более 63% стоимостного объема всех закупок зернопродукции.

“Наблюдается также рост отечественного экспорта зерновых культур в текущем маркетинговом году. За первую половину 2019/20 МГ Украина продала на мировом рынке 30,5 млн тонн зерна“, - подытожил Пугачев.

Напомним, Украина стала закупать рекордное количество яблок.

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