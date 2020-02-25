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Украина вчетверо нарастила экспорт зерна за 10 лет

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За год Украина экспортировала 56,7 миллионов тонн зерновых почти на 10 миллиардов долларов.
Украина продолжает рекордно увеличивать экспорт зерновых
Украина продолжает рекордно увеличивать экспорт зерновых
Getty Images
Украина за 10 лет нарастила объемы экспорта зерновых культур в четыре раза - до 56,7 млн тонн. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщил заместитель директора Национального научного центра Институт аграрной экономики Николай Пугачев, сообщает пресс-служба ИАЭ.

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Так, прошлогодний показатель вчетверо выше уровня 2010 года и на 36% больше, чем в 2018 году.
 
Отмечается, что общий рост экспорта зерна привел к самой высокой его стоимости в истории Украины - 9,6 млрд долл.
 
Также был установлен новый рекорд по объемам зарубежных поставок кукурузы - 32,3 млн тонн. Он на 51% превысил показатель 2018 года и почти в 8 раз - результаты 2010 года.
 
Объемы экспорта пшеницы тоже стали самыми высокими за время независимости - 20 млн тонн. Это на 22% больше, чем в 2018 году, и в четыре раза превышает показатель 2010 года. 
 
Крупнейшими покупателями украинского зерна в 2019 году, как и ранее, были страны Азии, Африки и Европы. Характерной чертой 2019 году стало существенное обновление топ-10 импортеров украинского зерна: в этом списке появились Турция, Бангладеш и Израиль. Лидирующую позицию в рейтинге крупнейших импортеров зерновых с 2011 года традиционно удерживает Египет. В прошлом году он закупил украинского зерна на 97% больше, чем 2018 - на 1,311 млрд долл (13,6% от всего экспорта).

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Китай, который в 2018 году занимал лишь четвертое место вышел на второе место в рейтинге. Он увеличил объемы закупок зерна почти на 56%: с 552 млн долл. в 2018 году до 859 млн долл. по результатам 2019 года, имея долю в 8,9%.

Испания заняла в прошлом году третье место, закупив в Украине зерна на 765 млн долл. (7,9%). Это на 19% превысило объемы сделанных ею в 2018 году закупок в 643 млн долл.
 
Турция - абсолютный новичок первой десятки рейтинга - импортировала в прошлом году украинского зерна на 718 млн долл., что обеспечило ей долю в 7,5% в общем экспорта. Для сравнения: в 2018 году Украина экспортировала в Турцию зерновых на 184 млн долл.
 
В топ-10 также попали Бангладеш, который закупил в Украине зерна на сумму в 421 млн долл (4,4%) и Израиль, объемы закупок которого составили 317 млн долл (3,3%).
 
В списке основных покупателей украинского зерна остались Нидерланды (624 млн долл.), Индонезия (538 млн долл.), Тунис (293 млн долл.) и Италия (283 млн долл.).
 
Так, совокупно эти 10 государств сформировали более 63% стоимостного объема всех закупок зернопродукции.
 
“Наблюдается также рост отечественного экспорта зерновых культур в текущем маркетинговом году. За первую половину 2019/20 МГ Украина продала на мировом рынке 30,5 млн тонн зерна“, - подытожил Пугачев.
 

Напомним, Украина стала закупать рекордное количество яблок.

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Теги: экспорт, зерно, зерновые культуры, аграрный сектор, сельхозпродукция
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