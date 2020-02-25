Курс валют на 25.02.2020: Гривна снова просела

НБУ установил официальные курсы валют.

Национальный банк Украины на вторник, 25 февраля, ослабил гривну на 0,4 копейки по отношению к доллару, а к евро — на 10 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в понедельник, 24 февраля.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США –24,4995 гривны;

– 100 евро – 26,5109 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже вырос до 24.4750 грн, в покупке - до 24.4500 грн. Евро в продаже подорожал - до 26.5162, а в покупке - до 26.4940 грн.

В обменниках столицы доллар продают за 24,500 грн. Купить 1 доллар можно за 24,290 грн.

Напомним, Кабмин и Нацбанк обсудили спад в экономике.

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