В Украине пытались взломать электронный кабинет застройщика

Застройщик начал строить дом и "сдал" в эксплуатацию через 4 дня.

Николаевские строители попытались взломать электронный кабинет застройщика. Такое нарушение было совершено с целью введения в эксплуатацию 8-ми этажного жилого дома. Архитектурный контроль отнесло дом к классу СС1 (небольшое строительство), хотя на самом деле стройка имеет другой класс.Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

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Министр рассказал, что электронный кабинет застройщика работает уже два месяца назад. С его помощью люди могут получать автоматические электронные услуги в сфере строительства без участия ГАСИ.

“... Уже начато более 1000 строек и еще более 500 введено в эксплуатацию онлайн. Быстро, удобно, без коррупции. Напомню, что пока это касается только класса последствий СС1 (небольшое строительство), но СС2 и СС3 уже в активной реализации. И все эти два месяца бандиты, которые годами зарабатывали миллиарды гривен на взятках и уже испытывают большие потери от первых шагов цифровизации, пытаются обмануть и дискредитировать кабинет застройщика“, - пишет министр.

В то же время, 10 января сотрудники управления ГАСИ Николаевского горсовета зарегистрировали сообщение о том, что некий 8-ми этажный жилой дом начали строить как объект класса СС1.

Уже через 4 дня застройщик заявил, что объект готов к эксплуатации.

“14 января 2020 через кабинет застройщика было зарегистрировано декларацию о готовности к эксплуатации 8-ми этажного жилого дома по адресу: г. Николаев, ул. Шевченко, 65а. Объект никак не может быть отнесен к классу СС1 и требует получения сначала разрешения на строительство и в дальнейшем сертификата о введении в эксплуатацию“, - пишет Федоров.

Федоров утверждает, что сейчас кабинет застройщика усовершенствовали, однако министр убежден, что попытки взлома будут повторяться и в будущем.

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