Украина сможет привлечь миллиард гривен после закрытия нелегальных АЗС
В Украине на 6-8% увеличились объемы реализации автомобильного топлива. Такая тенденция наблюдается на фоне масштабного закрытия нелегальных АЗС. Об этом рассказал глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов в интервью “РБК-Украина“.
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Чиновник отметил, что закрытие нелегальных заправок поможет привлечь в бюджет немалые средства.
“Объемы продаж горюче-смазочных материалов через сеть АЗК выросли на 6-8%. Это обеспечит около миллиарда гривен дополнительных поступлений в государственный бюджет“, – рассказал глава налоговой.
Верланов акцентировал, что после проверок ГНС удалось около 900 нелегальных заправок в Украине.
Напомним, в Украине снизились цены на автогаз.
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