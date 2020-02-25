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Украина сможет привлечь миллиард гривен после закрытия нелегальных АЗС

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В стране обнаружили около 900 нелегальных заправок.
В Украине на 6-8% увеличились объемы реализации автомобильного топлива
В Украине на 6-8% увеличились объемы реализации автомобильного топлива
depositphotos.com

В Украине на 6-8% увеличились объемы реализации автомобильного топлива. Такая тенденция наблюдается на фоне масштабного закрытия нелегальных АЗС. Об этом рассказал глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов в интервью “РБК-Украина“.

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Чиновник отметил, что закрытие нелегальных заправок поможет привлечь в бюджет немалые средства.

“Объемы продаж горюче-смазочных материалов через сеть АЗК выросли на 6-8%. Это обеспечит около миллиарда гривен дополнительных поступлений в государственный бюджет“, – рассказал глава налоговой.

Верланов акцентировал, что после проверок ГНС удалось около 900 нелегальных заправок в Украине.

Напомним, в Украине снизились цены на автогаз.

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Теги: АЗС, нелегальные АЗС, цены на бензин
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